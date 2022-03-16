اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في بروكسل يؤكد على أهمية إسهامات المرأة الدبلوماسية على الساحة الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت سفارة مملكة البحرين في بروكسل حفل استقبال بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق الثامن من مارس، والذي أقيم هذا العام تحت شعار «كسر التحيز Break the Bias»، حيث استضاف سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، عددا من السفيرات وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وموظفي الأجهزة الأوروبية والسيدات النواب لدى البرلمان الأوروبي.

وفي بداية الحفل، ألقى سعادة السفير كلمة أكد فيها أهمية الاحتفاء بهذا اليوم وحرص مملكة البحرين على الإسهام في نشر الوعي بشأن تقدم ودور المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وأهمية الدور العالمي للمرأة في نهضة الدول والمجتمعات، واستعرض جانباً من المنجزات الحضارية التي ساهمت في انتقال المرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم من خلال بعض المؤشرات والإحصائيات التي ترصد التقدم المحرز في كافة المجالات بشكل عام، وفي المجال الدبلوماسي بشكل خاص، مؤكداً سعادته أهمية إسهامات المرأة الدبلوماسية على الساحة الدولية.

كما شارك في الحفل متحدثتان رئيسيتان هما : سعادة السيدة سجى المجالي، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في بروكسل، والسيدة برجيت لوزر Birgit Loeser رئيس قسم الشؤون الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، لاستعراض أبرز السياسات والتجارب في العمل السياسي والدبلوماسي، حيث تطرقت سعادة السفيرة سجى المجالي إلى جهود تقدم المرأة في المملكة الأردنية الشقيقة، في حين أبرزت السيدة برجيت لوزر أهمية التعاون الدولي والاطلاع على التجارب والممارسات المتقدمة في مجال حقوق المرأة، وقد أشادت كلا المتحدثتين بنضج التجربة البحرينية والمنجزات المتحققة في مجال حقوق وتقدم المرأة وإسهاماتها بالنهوض بالمجتمع البحريني، وعلى كافة المستويات الوطنية والدولية.