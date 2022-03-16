تم خلال الاجتماع استعراض المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين، والجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز منظومة حقوق الانسان، تنفيذا للرؤى والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
كما تم بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانوجمعية الحقوقيين البحرينية، في إبراز إنجازات مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مكانةالمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس جمعيةالحقوقيين البحرينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.