اخبار الخليج – وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس جمعيةالحقوقيين البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022، اجتماعا مع كل من المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،والدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، بحضور رئيس قطاع حقوق الإنسان الدكتورة أروى حسن السيد. وشارك في الاجتماع عبر الاتصال الالكتروني المرئي الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والوزير مفوض حسن موسى شفيعي من البعثة الدائمة في جنيف.

تم خلال الاجتماع استعراض المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين، والجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز منظومة حقوق الانسان، تنفيذا للرؤى والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

كما تم بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانوجمعية الحقوقيين البحرينية، في إبراز إنجازات مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مكانةالمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.