اخبار دوليه – توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الديوان الملكي بقصر اليمامة، واستعرض معه القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وتم الإعلان خلال الزيارة، عن توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي.

كان رئيس الوزراء البريطاني بدأ من أبوظبي، اليوم الأربعاء، جولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية، تهدف بشكل أساسي إلى حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إن جونسون وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بحثا فرص تعزيز التعاون بين بريطانيا والإمارات في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة.