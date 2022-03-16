شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ جدولة مواعيد جرعة اللقاح الثالثة تلقائياً عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وصول رسائل جدولة مواعيد تلقائيا إلى المواطنين

- تؤكد حجز موعد لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح في المراكز المعتمدة

عبدالرحمن الخثعمي - الدمام

بدأت وزارة الصحة في جدولة مواعيد تلقائية للمواطنين، الذين لم يحصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وأشار عدد من المواطنين الذين لم يحصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بوصول رسائل جدولة مواعيد تلقائيا من وزارة الصحة تؤكد حجز موعد لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح في المراكز المعتمدة، لإعطاء اللقاحات القريبة من كل مستفيد، دون تقدمهم بالحصول على المواعيد.