اخبار الخليج – إنجاز البحرين تعلن عن اسم الفائز بجائزة الشيخة حصة لروّاد الأعمال والقادة المُلهمين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مؤسسة إنجاز البحرين عن اسم الفائز بجائزة الشيخة حصة لرواد الأعمال والقادة المُلهمين، وذلك خلال فعالية «الرئيس التنفيذي الشاب» التي تقيمها مؤسسة إنجاز البحرين سنوياً، حيث أن الجائزة منحت لتكريم إنجازات الشباب المفكرين والمبتكرين في مملكة البحرين.

من بين العديد من المتقدمين، تم اختيار اثنين من قبل لجنة التحكيم للوصول للنهائيات بعد أن قدما أفكاراً مبتكرة ومبدعة لشركاتهم.

وأظهر كل من فجر مفيز، مؤسسة شركة The Journey Adventures، وأفنان جناحي، مؤسسة شركة Pause Designs، مهارات ابتكارية ومواهب عالية في ريادة الأعمال من خلال أفكار تجارية ليست بغرض الحصول على الجائزة فحسب، بل لتضيف قيمة عالية وترك بصمة دائمة في مملكتنا الغالية، وتُساهم بشكلٍ مباشر في التنمية المستدامة للدولة بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقد تم تكريم فجر مفيز، الفائزة بجائزة الشيخة حصة والتي تقام كل عامين، خلال حفل أُقيم الأسبوع الماضي في مقر مؤسسة إنجاز البحرين بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، إلى جانب الاستاذة هناء سرواني، المدير التنفيذي للمؤسسة. وخلال الحفل، تم الإشادة بالجهود المتميزة لفجر مفيز وحصولها على جائزة مالية قدرها3,000 دينار بحريني.

وأثنت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين، في كلمة ألقتها في الحفل، على جهود المشاركين ولجنة التحكيم، وأشادت بفريق إنجاز البحرين الذي نظم فعالية ناجحة ساهمت في إنجاح فكرة الجائزة.

وخلال كلمتها، قالت سموها: « يسعدنا أن نعلن عن الفائز بجائزة الشيخة حصة لرواد الأعمال والقادة المُلهمين لهذا العام. حيث أظهر جميع المشاركين جهوداً جبارة في تقديم شركاتهم بما يتماشى مع معايير الجائزة، ونحن فخورون للغاية برؤية تأثير برامجنا على أعمالهم وأفكارهم. لقد عكست الجائزة إمكانيات طلابنا والتزامهم ومواهبهم المُلهمة في ريادة الأعمال ، والذي يعكس الروح الديناميكية للشباب البحريني. كل التهاني للفائز هذا العام وكل الشكر والتقدير للجنة التحكيم الشيخ بدر آل خليفة، عضو مجلس الإدارة في إنجاز البحرين و المدير العام للاتصال المؤسسي والاستدامة في بتلكو، و الأستاذة دانة بوحجي، عضو مجلس الإدارة في إنجاز البحرين ورئيس قسم الموارد البشرية للمجموعة ومسؤول الموارد والاستدامة في بنك البحرين الوطني، بالإضافة إلى أعضاء فريق إنجاز البحرين الذين يعملون باستمرار لتحقيق رؤية إنجاز البحرين في دعم الشباب البحريني وبناء جيل من قادة المستقبل الملهمين .

وتساهم هذه الجائزة في تسليط الضوء على برامج ريادة الأعمال في إنجاز البحرين وكيف توفر هذه البرامج للمواهب الشابة الفرصة للتعلم ومعرفة مفاتيح النجاح الاقتصادي وتنمية عقولهم تجاه آفاقٍ جديدة تجعلهم أقرب إلى العالم الحقيقي وتمكنهم من اتخاذ خيارات أفضل تفيدهم وتفيد مجتمعهم.