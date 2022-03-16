اخبار الخليج – المؤيد يستقبل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني ويبحث معه التعاون الإعلامي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد يوسف محمد البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وذلك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب والرياضة ومركز الاتصال الوطني.
وفي بداية اللقاء أشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بالدور المهم الذي يضطلع به مركز الاتصال الوطني في إبراز المنجزات الحضارية والتنموية والمكتسبات الوطنية التي تحققت لمملكة البحرين في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية التعاون بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ومركز الاتصال الوطني لإبراز الإنجازات الشبابية على كافة الأصعدة.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني بدور وزارة شؤون الشباب والرياضة وحرصها الموصول على تقديم البرامج الشبابية التي تساهم في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية، والوقوف الى جانب الشباب في مسيرته نحو المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
وتم خلال اللقاء بحث سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجال الإعلامي بما يساهم زيادة تسليط الضوء عليها.
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