اخبار الخليج – عيسى بن عبدالله: رعاية «هواوي» لبطولة ناصر بن حمد تسهم في تحقيق النجاح والاهداف

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن تقديره للرعاية التي قدمتها شركة «هواوي» البحرين لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية لسباقات القدرة التي سينظمها الاتحاد الملكي يومي 18 و19 مارس الحالي في قرية البحرين الدولية للقدرة.

وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة أن هذه الرعاية تتماشى مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في مواصلة تطوير رياضة القدرة البحرينية، حيث تنعكس على المستويات العامة للبطولات المحلية مما يساهم في تحقيق النتائج الإيجابية والإنجازات خلال المشاركات الخارجية.

وأشاد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة بجهود شركة «هواوي» البحرين في دعم رياضات الفروسية خصوصاً رياضة القدرة، مبيناً سموه إلى أن هذا الدعم سينعكس على نجاح البطولة الغالية التي تعتبر مسك ختام مميز لموسم القدرة.

من جانبه، أعرب السيد إيثان سون الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البحرين عن فخر واعتزاز الشركة برعاية البطولة الغالية التي تحمل أسم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم لرياضة القدرة والملهم للشباب البحريني في هذه الرياضة العريقة.

وأوضح السيد إيثان سون أن هذه الرعاية تؤكد حرص الشركة على تحقيق رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم القطاعين الشبابي والرياضي في مملكة البحرين، مبيناً إلى أن الشركة حريصة على دعم رياضات الفروسية خصوصاً رياضة القدرة.

وأشاد السيد إيثان سون بالدور البارز لسمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة في مواصلة تطوير رياضة القدرة، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في البطولة.

«العاديات».. جاهزية كبيرة وطموح المنافسة

ويستعد اسطبل العاديات المشاركة في البطولة وسط طموح كبير بتحقيق النتائج الايجابية في سباق الاسطبلات الخاصة.

وأكد عادل الرويعي، مساعد مدرب اسطبل العاديات، أن التجهيزات تسير وفق الرؤية التي وضعها الجهاز الفني للمشاركة في السباق، مبيناً إلى أن الاسطبل سيدخل البطولة بحثاً عن إنجاز للفريق والتواجد على منصة التتويج، مشيراً إلى أن التدريبات والاعداد جيد للبطولة والجميع جاهز للمشاركة.

وقال «بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة لمسافة 120 كم سيكون هذه المرة قويا وكبيرا خصوصاً في سباق الاسطبلات الخاصة، حيث أن الاستعدادات الكبيرة للاسطبلات دلالة على أن السباق سيشهد منافسة قوية ومفتوحة بين الجميع ونتمنى أن ينال الاسطبل شرف الصعود على منصة التتويج».

وأوضح أن التفاؤل يسود جميع فرسان الاسطبل الطامحين للحصول على النتائج الايجابية وتحقيق الاهداف التي وضعها الجهاز الفني، متوقعاً ان تكون المنافسة مفتوحة بين الجميع.

اعتماد الحكام واللجان

واعتمد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة، حكام البطولة واللجان.

وتضم لجنة الحكام ناصر أبو قمر ومازن بركات النهار (الأردن)، ومن البحرين عبدالصمد البوسطة وفهد مادد ومهدي حسن وعلي غلوم، والمندوب الفني محمد داد الله من البحرين، ورئيس المفوضين نصري نوار (الأردن) وتضم اللجنة منير الدمستاني وحميد مرزوق وسعود المحمد ووليد العجمي وناصر المطلق وخالد عبدالله ومحمود الدمستاني وضيف الدمستاني، ورئيس اللجنة البيطرية عباس الحايكي من البحرين وتضم اللجنة صباح الكعبي وعبدالرحمن أبو الشوك وإبراهيم يوسف ومحمد حمدي من البحرين، والمفوض البيطري الأجنبي حسن الهاشم (المملكة العربية السعودية).

والبيطريون المعالجون هم: مصطفى سعيد (البحرين) ومحمد إبراهيم الحماد (السعودية) وميلو كانابو (الدومينيكان)، ونزار كالاثل (سلطنة عمان)، ومن البحرين محمد حمدي ومحمد مختار وودية المعباد ومحمد ناجي وعبدالله سامي وشرين عادل وياسر الماكنة وسيد حسين ناصر وريان السماك وكريم علوان وأحمد منديل وعلي حسين ومحمود سمير، ومفوض عينات دم الجياد وفحص المنشطات نزار كالاثل، ومدير الخدمات البيطرية محمد حمدي، إضافة إلى فني المختبر ميرغني جيلاني وفني عينات دم الجياد وفحص المنشطات أحمد ضيف (البحرين).