اخبار الخليج – براءة أربعيني من تهمة الغش التجاري ومخالفة نظام العلامات التجارية

محمد بن مسعود - الدمام - قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية ببراءة أربعيني من تهمة الغش التجاري ومخالفة نظام العلامات التجارية وألغت عقوبة محكمة أول درجة التي حكمت عليه بالحبس سنة وتغريمه ألف دينار.

وقال المحامي عبدالله السليمان أن موكله – المتهم الأول- أصبح شريكًا بإحدى الشركات بعد أن انتقلت إليه حصة والده بالشركة وأنه في إحدى الجولات التفتيشية لمفتش وزارة التجارة والصناعة قام المفتش بضبط عمال الشركة يقومون بترتيب قطع غيار ووضعها في أكياس ووضع ملصقات السعر عليها تمهيدًا لبيعها، حيث إن البضاعة وصلت مستوردة من الخارج مفرقة عن بعضها ومن دون تعبئة أو تغليف، إلا أن المفتش قام بمخالفة الشركة على أساس أنها تقوم ببيع البضاعة على أنها أصلية وليس على أنها تجارية، فتم إحالة موكله وشريكه الآسيوي وعمال الشركة إلى المحاكمة الجنائية عن تهم متعلقة بمخالفة قانون حماية المستهلك وقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وقانون مكافحة الغش التجاري فقضت محكمة أول درجة بإدانتهم جميعًا.

فطعن على الحكم بالاستئناف ودفع بانتفاء أركان الجريمة بحقه لأنه ليس إلا مجرد شريك بالشركة ولا يملك أي صلاحية أو سلطة لإدارة الشركة أو تصريف أمورها وأن كل تلك الصلاحيات ممنوحة للمتهم الثاني كونه شريكا له وتم تعيينه هو بمنصب مدير الشركة وذلك كما هو منصوص بالعقد التأسيسي للشركة والذي بموجب تم تخويله بالإدارة والتصرف وتمثيل الشركة من دون تدخل من موكلنا بأعمال الشركة.

بالإضافة إلى أن مفتش وزارة التجارة والصناعة عندما تم استدعاؤه والاستماع إلى أقواله أمام المحكمة أفاد حول وجود موكلنا بالشركة يوم الواقعة «بأنه لم يكن موجودًا وقتها مع العمال وأنه تم استدعاؤه لاحقًا وطلبنا منه فتح المخزن فلم يعرف حتى كيف يفتح مخزن الشركة» وهذا دليل آخر يعزز براءة موكلنا، بالإضافة لما أفاد به شهود النفي من قبلنا والذين هم من عمال الشركة والذين أفادوا بأن موكلنا لا يحضر للشركة وبأنه ليس له دخل بالإدارة ولم يسبق أن قام بتوجيه أوامر أو تعليمات لهم، وأن المدير الفعلي وبموجب عقد الشركة التأسيسي هو المتهم الثاني.

واستنادًا لذلك قضت محكمة الاستئناف بالبراءة حيث جاء بأسباب حكمهما أن المحكمة ترى من مطالعة عقد تأسيس الشركة والثابت فيه تعيين المتهم الثاني رئيس ومدير للشركة بكامل الصلاحيات في إدارة الشركة وتمثيلها ومن ثم تنتفي مسؤولية المتهم الأول عن إدارة الشركة وأن دوره لا يعدو أن يكون مجرد شريك فيها وأن المسؤولية تقع على عاتق المتهم الثاني بصفته مدير لها، وعليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة وقضت مجددًا ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.