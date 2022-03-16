اتحاد الغرف: لا تعميم بعمل المطاعم في نهار رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - 08-13-1443 03:41
صدى تبوك – متابعة
أعلن اتحاد الغرف التجارية أنه لم يصدر تعميمًا حول عمل المطاعم في نهار رمضان، داعيًا الجميع الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وقال الاتحاد : بأنه لم يصدر أي تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار شهر رمضان المبارك.
وتفاديًا للشائعات؛ فإن أخبار الاتحاد تُنشر على الموقع الرسمي للاتحاد، والحسابات التابعة له على شبكات التواصل الاجتماعي.
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