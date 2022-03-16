اتحاد الغرف: لا تعميم بعمل المطاعم في نهار رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - 08-13-1443 03:41

صدى تبوك – متابعة

أعلن اتحاد الغرف التجارية أنه لم يصدر تعميمًا حول عمل المطاعم في نهار رمضان، داعيًا الجميع الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال الاتحاد : بأنه لم يصدر أي تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار شهر رمضان المبارك.

وتفاديًا للشائعات؛ فإن أخبار الاتحاد تُنشر على الموقع الرسمي للاتحاد، والحسابات التابعة له على شبكات التواصل الاجتماعي.