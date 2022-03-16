“جونسون” يصل الرياض ونائب أمير المنطقة يستقبله بالمطار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري. أخبار قد تهمك

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