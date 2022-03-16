أمير جازان يرعى مراسم توقيع اتفاقيات وشراكات بجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي ويكرم المشاركين

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي في مكتبه اليوم بديوان الإمارة ، نائب رئيس مجلس جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي د. عاصم بن محمد مدخلي واعضاء المجلس ، بحضور مدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة م. أحمد القفنذي .

وفي بداية اللقاء تسلم سموه التقرير السنوي لأعمال وجهود الجمعية للعام المالي المنصرم 2021م وما تقدمه الجمعية من خدمات ومشاريع سكنية للأسر الأشد حاجة من أبناء المنطقة، مستمعًا لشرح مفصل من نائب رئيس جمعية الأمير محمد بن ناصر ، عما احتواه التقرير من مشروعات ومنتجات سكنية تنموية متنوعة وشملت مشروع المودة السكني التنموي الجديد .

كما شهد سمو أمير جازان على توقيع عددًا من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية ، التي هدف لرفع مستوى الشراكة والتعاون المجتمعي بين جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي ومع فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و عدد من المكاتب الاستشارية والهندسية بالمنطقة ذات العلاقة ، لخدمة برامج و مبادرات خدمات الإسكان التنموي في الجمعية و تسهيل جميع الاستشارات الهندسية بكل يسر وسهوله، والتنسيق فيما بين الجمعية والمكاتب الاستشارية والهندسية.

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منوها سموه بأهمية مثل هذه الاتفاقيات التعاونية في إيجاد التكامل في الأدوار بين القطاعات كافة وخاصة المبادرات النوعية وتضافر الجهود فيما بينها سعيا لتحقيق أفضل الخدمات للموطن والمقيم بالمنطقة.

وأكد سمو أمير جازان أهمية مواصلة الجهود المبذولة من جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي في سبيل توفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة ، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية واهتمام بالمواطن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ورؤية المملكة لكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة من خلال إيجاد السكن الملائم للمواطن وتقديم جميع الخدمات والاحتياجات والمرافق الحيوية.

وفي ختام مراسم التوقيع ، كرم سموه المشاركين والداعمين والمساهمين في انجاح جهود وأعمال جمعية الأمير محمد بن ناصر للاسكان التنموي متمنيا للجميع التوفيق والسداد .