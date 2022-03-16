شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الـ 17 لكلية المجتمع بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، احتفلت كلية المجتمع بالدمام – التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتخريج الدفعة السابعة عشرة من طلابها، وذلك مساء الثلاثاء (12 شعبان 1443ه الموافق 15 مارس 2022م) في مقر الكلية بمدينة الدمام.

وفي بداية اللقاء ألقى عميد الكلية د. هيثم بن محمد باحيدرة كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية برعاية هذه المناسبة تأكيداً لاهتمام الدولةِ بالتعليم وما تحملهُ لمؤسساتهِ من مكانةٍ وتقدير، وتعبيراً عما يوليهِ سمُوهُ الكريم لكلية المجتمع بالدمام وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من دعمٍ ورعايةٍ ومساندة.

كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء الجامعة على متابعتهِ الدائمةِ وتوجيهاتهِ السديدة وما نتج عنهُما من خطواتٍ واسعةٍ على طريق التحديث والتطوير وتحقيق تنافسيةٍ أعلى لمخرجات الكلية والجامعة ، وأكد أن ما تشهُدهُ بِلادنَا مِن نهضَة تنموية كبيرةً على مُختلف الأصعدةِ وما تحقق لها مِن نجاحاتٍ غير مسبُوقةٍ قد طالت جميعِ المجالات، وكان التعليم ولايزال في القلبِ منها.

وألقى الأستاذ سالم صالح باطرفي كلمة أباء الخريجين كلمة أكد فيها أن تطوير المنظومة التعليمية يساعد على تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتقدم والتنمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وأشار إلى جهود الجامعة في تزويد قطاعات المجتمع بهذه النخبة المتميزة من الخريجين الذين يتحلون بمهارات عالية ومتنوعة بتخصصاتهم العلمية ليكونوا قادرين على الوفاء بالمتطلبات المتجددة والمتطورة للوظائف التي سيشغلونها في المستقبل، وألقى الخريج محمد عادل البلوشي كلمة الخريجين