اخبار الخليج – السعودية.. خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية تكللت بالنجاح

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – مكتب «الشورى»: استكمال توجيهات جلالة الملك المفدى بتوفير 40 ألف وحدة سكنية إنجازٌ استثنائيٌ مشرّف وعلامة فارقة في المسيرة الإسكانية

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