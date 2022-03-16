الطاقة الدولية: 3 ملايين برميل يومياً من النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم، أن 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل.

وأوضحت أنها تخشى حدوث صدمة في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا إثر أزمة أوكرانيا، مخفضة بالوقت نفسه توقعاتها للطلب في 2022.

ووفق تقريرها الشهري، رأت وكالة الطاقة الدولية أن احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الإنتاج الروسي يهدد بإحداث صدمة عالمية في إمدادات النفط.

أخبار قد تهمك

فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية، رفض بكين كل أشكال العقوبات الأحادية وأنها تحث واشنطن على عدم الإضرار بمصالحها وحقوقها المشروعة.

وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تواصل شن هجمات بالقذائف والقنابل على البنية التحتية والمناطق السكنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت ١١١ طائرة حربية أوكرانية و٦٨ مروحية و١٦٠ مسيرة منذ انطلاق العملية العسكرية.