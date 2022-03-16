لافروف: نأمل بالتوصل إلى حل وسط في محادثات السلام مع أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن محادثات السلام مع أوكرانيا ليست سهلة، مبيناً أن هنالك أملاً في الوصول إلى حل وسط.
وقال لافروف في لقائه مع موقع “آر.بي.سي” الإخباري: “إنني أسترشد بالتقييمات التي قدمها مفاوضونا، فهم يقولون إن المفاوضات ليست سهلة لأسباب واضحة، ولكن مع ذلك، هناك بعض الأمل في الوصول إلى حل وسط”.
وأوضح أن بعض صيغ الاتفاقات مع أوكرانيا أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى وضع كييف المحايد الذي يخضع لدراسة “جادة”، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية، منها استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا وحرية التعبير.
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