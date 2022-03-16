اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يتسلم نسخة من كتاب (كلمة للوطن) للسيد نوار المطوع

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم، السيد نوار عبدالله المطوع، الذي أهداه نسخة من كتابه «كلمة للوطن».

وقد أعرب السيد الحمر عن شكره على هذا الإهداء، وأشاد بجهود السيد نوار المطوع في إعداد هذا الكتاب الذي تضمن مقالاته التي كتبها في حب الوطن والتي تؤكد على ما يجمع أبناء البحرين الكرام من روح الأخوة والمحبة واللحمة الوطنية على مر التاريخ، متمنياً له كل التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب السيد نوار المطوع عن شكره وامتنانه للمستشار نبيل الحمر على ما يبديه دائماً من تقدير وإشادة بجهود الكتاب والباحثين البحرينيين، مما يشكل حافزًاً لهم نحو المزيد من العطاء والتميز لكل ما فيه تقدم وازدهار وطننا العزيز.