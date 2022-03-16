محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم، السيد نوار عبدالله المطوع، الذي أهداه نسخة من كتابه «كلمة للوطن».
وقد أعرب السيد الحمر عن شكره على هذا الإهداء، وأشاد بجهود السيد نوار المطوع في إعداد هذا الكتاب الذي تضمن مقالاته التي كتبها في حب الوطن والتي تؤكد على ما يجمع أبناء البحرين الكرام من روح الأخوة والمحبة واللحمة الوطنية على مر التاريخ، متمنياً له كل التوفيق والسداد.
من جانبه أعرب السيد نوار المطوع عن شكره وامتنانه للمستشار نبيل الحمر على ما يبديه دائماً من تقدير وإشادة بجهود الكتاب والباحثين البحرينيين، مما يشكل حافزًاً لهم نحو المزيد من العطاء والتميز لكل ما فيه تقدم وازدهار وطننا العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يتسلم نسخة من كتاب (كلمة للوطن) للسيد نوار المطوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.