شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود: إحباط محاولة تهريب 75 طن من «القات»المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة والجوف من إحباط محاولات تهريب (1,214,966) قرص إمفيتامين مخدر، و(2495) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(75) طنًا و(474) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على (141) متهمًا، منهم (79) مواطنًا و(62) مخالفًا لنظام أمن الحدود (32) من الجنسية اليمنية و(25) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الإريترية و(3) من الجنسية السودانية والصومالية والهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، فيما تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.