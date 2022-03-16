شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: القتل تعزيراً لجانٍ قتل ثلاثة من بناته بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، حيث أقدم/ بندر بن علي بن محمد الزهراني -سعودي الجنسية- على قتل ثلاث من بناته، أعمارهن ستة وأربع سنوات وسنتان وذلك بنحرهن بسكين.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ بندر بن علي بن محمد الزهراني اليوم الأربعاء الموافق 16 /3/ 2022م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.