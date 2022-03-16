شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 180 كجم مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أحد المسارحة جولاتها الرقابية الصحية على جميع المنشآت التجارية والمطاعم و المطابخ و المخابز، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي، أن الجولات الرقابية تهدف إلى التأكد من سلامة وصحة الغذاء المقدم للمستهلك، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وصحة العاملين بهذه المحال والتثبت من حصولهم على الشهادات الصحية.

وبين أنه نتج عن الجولات مصادرة 180 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و توجيه 13 إنذاراً للمنشآت المخالفة وتغريم 5 محال مخالفة للاشتراطات الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين الإبلاغ والتواصل في حال وجود شكوى أو ملاحظة من خلال رقم الاتصال الموحد 940.