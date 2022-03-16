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مصادرة 180 كجم مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي بجازان

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الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أحد المسارحة جولاتها الرقابية الصحية على جميع المنشآت التجارية والمطاعم و المطابخ و المخابز، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي، أن الجولات الرقابية تهدف إلى التأكد من سلامة وصحة الغذاء المقدم للمستهلك، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وصحة العاملين بهذه المحال والتثبت من حصولهم على الشهادات الصحية.

وبين أنه نتج عن الجولات مصادرة 180 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و توجيه 13 إنذاراً للمنشآت المخالفة وتغريم 5 محال مخالفة للاشتراطات الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين الإبلاغ والتواصل في حال وجود شكوى أو ملاحظة من خلال رقم الاتصال الموحد 940.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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