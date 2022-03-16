شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ورقة عمل بالمؤتمر الدولي الثالث لعمليات الإطفاء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء في فندق الهيلتون في مدينة الرياض، من خلال (16) جلسة أكثر من (40) ورقة عمل محلية ودولية، السلامة من الحرائق الصناعية وحرائق البراري والحرائق في المدارس وحرائق المترو والقطارات، وتصميم وإدارة حدائق الملاهي الآمنة وإدارة هجمات حريق العمد وإدارة الحشود، وأهمية القيادة والثقافة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار في عمليات الإطفاء وتصميم المباني الشاهقة الآمنة.

وشملت محاور جلسات المؤتمر في يومه الثالث صحة وسلامة رجل الإطفاء، ومستقبل عمليات الإطفاء والطوارئ، وأفضل الممارسات ودراسات الحالة لمواجهة الحوادث الكبرى، وعمل العنصر النسائي في عمليات الإطفاء والسلامة، وأيضًا المشاريع الضخمة لعمليات الإطفاء والسلامة من منظور رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تدريبات عملية عن الدخول القهري والتهوية التكتيكية، والاستعداد والاستجابة للمواد الخطرة بهدف تقييم حالات المواد الخطرة وتحديد الأولويات الرئيسة وتحديد التكتيكات وتنفيذ الخطط، وذلك في مركز تدريب الدفاع المدني .