فرع وزارة التجارة بجازان ينظم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – جازان نظم فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان أمس, حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022م، بحضور مدير فرع الوزارة بجازان الدكتور سعيد الحاضر, وذلك بمجمع كادي مول التجاري بمدينة جيزان. وتهدف الحملة التوعوية إلى زيادة وعي المستهلك بحقوقه والدفاع عنه، وتوضيح الحقوق من خلال الدليل الشامل لحقوق المستهلك التي تتضمن إقامة العديد من الفعاليات والبرامج وتوزيع المنشورات التعريفية بحقوق المستهلك. أخبار قد تهمك

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