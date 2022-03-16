محمد بن مسعود - الدمام - كنز تجهله لن تفارقة بعد اليوم .. نوع من المكسرات يحرق الكوليسترول في الجسم ويشفيك من انسداد الشرايين وتصلبها !

يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على الملايين ، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

هل يمكن أن يؤدي تناول جزء من هذا الجوز كل يوم إلى تقليل المخاطر؟ عند إجراء تعديلات على نظامك الغذائي لتقليل مستويات الكوليسترول ، تأكد من تضمين الأطعمة والوجبات الخفيفة التي ستساعد في تقليل كمية الكوليسترول الضار في مجرى الدم.

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لقد ثبت أن هذه الوجبة الخفيفة التي تبلغ تكلفتها 1 جنيه إسترليني تقلل من قراءة الكوليسترول في الدم في غضون ساعات: ما هي؟

عندما يتعلق الأمر بخفض مستويات الكوليسترول ، غالبًا ما يكون نظامك الغذائي هو المكان الأول للبدء. إذا تم إخبارك مؤخرًا بأنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول ، فقد يصف لك طبيبك دواءً للمساعدة في خفضه ، ومع ذلك ، سيوصون أيضًا بإجراء بعض مقايضات انخفاض الكوليسترول.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، ترتبط المستويات المرتفعة من الكوليسترول بواحد من كل أربع وفيات بسبب أمراض القلب والدورة الدموية في المملكة المتحدة. إن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب ، لذلك من الضروري أن تنخفض نسبة الكوليسترول “الضار” في مجرى الدم. هل يمكن أن يساعد تناول هذه الوجبة الخفيفة الرخيصة؟ لخفض مستويات الكوليسترول لديك ، نشجعك على اتباع نظام غذائي غني بالدهون الصحية ، مع تجنب الكثير من الدهون المشبعة. توجد الدهون الصحية في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الزيتية.

ثبت أن الستيرولات النباتية ، الموجودة في الزيوت النباتية ، تمنع امتصاص الكوليسترول ، مما يساعد على خفض قراءة الكوليسترول.

المكسرات البرازيلية هي واحدة من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها كوجبات خفيفة لخفض الكوليسترول. هذه المكسرات اللذيذة غنية بالستيرولات النباتية والدهون الصحية ، بالإضافة إلى أنها تمنحك دفعة من البروتين ، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا بين الوجبات.

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول جزء من المكسرات البرازيلية يخفض الكوليسترول “الضار” في غضون ساعات ، بينما يعزز مستويات الكوليسترول “الجيد” في الدم: وهو مكسب للجميع. على الرغم من ملاحظة فوائد تناول المكسرات البرازيلية على الفور تقريبًا ، إلا أنها استمرت لمدة تصل إلى شهر بعد ذلك.

تحتوي المكسرات البرازيلية أيضًا على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان والتي تساعد جميعها في تقليل مستويات الكوليسترول في مجرى الدم. لذلك ، في المرة القادمة التي تتناول فيها وجبة خفيفة بين الوجبات ، وتناول حفنة من المكسرات البرازيلية ، سيكون قلبك سعيدًا لأنك فعلت.

ما هو الفرق بين الكولسترول الجيد والسيئ؟ على الرغم من سمعته السيئة ، فإن الكوليسترول هو في الواقع مادة ضرورية يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح. إنه مهم بشكل خاص لبشرتك ودماغك وأعصابك. لمساعدة الناس في هذا التمييز ، بدأ المتخصصون في الرعاية الصحية في التمييز بين الكوليسترول “الجيد” و “الضار”. يشار عادةً إلى LDL – الذي يرمز إلى البروتين الدهني منخفض الكثافة – بالكوليسترول الضار.

إذا كان هناك الكثير من البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين ، فسوف يؤدي ذلك إلى انسدادها ، وهو ما نعرفه باسم ارتفاع الكوليسترول في الدم ، وما الذي تبحث عنه اختبارات الكوليسترول. على النقيض من ذلك ، يُعرف HDL – البروتين الدهني عالي الكثافة – بالكوليسترول الجيد. يعتبر HDL جيدًا لأنه يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض.

يحتوي HDL أيضًا على الكثير من البروتين وكمية صغيرة فقط من الكوليسترول.

تختلف طريقة عمل البروتين الدهني عالي الكثافة أيضًا: فهو يحمل البروتين الدهني عالي الكثافة إلى الكبد ، حيث يستخدمه الكبد لتكوين العصارة الصفراوية أو تقسيمها إلى نفايات.