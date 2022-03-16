صحة المدينة المنورة تُنفّذ 252 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات نفّذت صحة المدينة المنورة 252 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية, إضافة للصيدليات، وذلك خلال الفترة من 6 – 12 / 3 / 2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و18 زيارة للمراكز الحكومية و66 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 90 زيارة للصيدليات و15 زيارة للمختبرات.

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