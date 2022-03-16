قنبلة التخسيس الطبيعي "فاكهة" لذيذة ذكرت بالقران الكريم ثلاث مرات تنسف الكرش و تقضي على اصعب الدهون بجسمك للأبد بطريقة مذهلة "تعرف عليها"

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يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مشاكل كثيرة في القلب وممكن ان يهدد حياتك.

ويرتفع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم.

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ويمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الشرايين ،وهذا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. يمكن أن يؤدي مشروب واحد إلى زيادة مستوياتك بشكل ملحوظ.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى حدوث تغييرات ملحوظة في الجسم وغالبًا ما تكون المعلومات المتعلقة بأنواع الأطعمة التي تسبب هذه التغييرات متضاربة.

هل يمكن أن يكون أحد المشروبات المشهورة التي يستهلكها معظم الناس سببًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟ يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم.

يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الشرايين ، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

يمكن أن يؤدي مشروب واحد إلى زيادة مستوياتك بشكل ملحوظ. يشتهر استهلاك منتجات الألبان بفوائدها الصحية العديدة ، وخاصة لتقوية العظام.

ومع ذلك ، فإن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن يكون له تأثير صحي غير مرغوب فيه على زيادة مستويات الكوليسترول الضار.

هذا النوع من الحليب غني بالدهون المشبعة والكوليسترول يحتمل أن يزيد من خطر تعرضك لنتائج صحية خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

نظرت إحدى الدراسات المنشورة في BMJ في ارتباط تناول منتجات الألبان بخطر الوفاة لدى الرجال والنساء.

شملت الدراسة 168153 امرأة و 49602 رجلاً لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان في الأساس.

أظهرت النتائج أن تناول الحليب كامل الدسم كان مرتبطًا بشكل كبير بمخاطر أعلى للوفاة الإجمالية ، وفيات القلب والأوعية الدموية ، والوفيات الناجمة عن السرطان.

في تحليلات استبدال الطعام ، كان استهلاك المكسرات أو البقوليات أو الحبوب الكاملة بدلاً من منتجات الألبان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات ، بينما ارتبط استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بدلاً من منتجات الألبان بارتفاع معدل الوفيات.

يمكن أن تعتمد الآثار الصحية لمنتجات الألبان على الأطعمة المقارنة المستخدمة لتحل محل منتجات الألبان.

وخلصت الدراسة إلى أن “معدل الوفيات المرتفع قليلاً بسبب السرطان غير مرتبط بشكل كبير باستهلاك منتجات الألبان ، ولكنه يتطلب المزيد من التحقيق”.

نوع الدهون الموجودة في منتجات الألبان مشبعة ، ولأننا نأكل منتجات الألبان بانتظام ، يمكن أن يزيد ذلك. قالت مؤسسة القلب البريطانية إن منتجات الألبان تشكل في المتوسط ​​حوالي ربع الدهون المشبعة التي نتناولها.

وأضافت الجمعية الخيرية الصحية: “ننصح جميعًا بتقليل كمية الدهون المشبعة التي نتناولها واستبدالها بالدهون غير المشبعة مثل الزيوت النباتية والمكسرات والأسماك الزيتية.

كما أنه لا يوجد دليل على أننا سنستفيد من تناول المزيد من منتجات الألبان أكثر مما هو موصى به حاليًا.

“كالعادة عندما يتعلق الأمر بما تأكله ، من المفيد التفكير في نظامك الغذائي بالكامل بدلاً من التركيز على جوانب معينة منه.” كانت الأدلة على أن منتجات الألبان كاملة الدسم تؤثر على الكوليسترول متضاربة.

كتب بيتر ماركمان من مستشفى روسكيلد في الدنمارك عن الأنظمة الغذائية المستخدمة في الدراسات للادعاء بعدم وجود أي تغيير في الكوليسترول الضار من استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم.

كتب: “تم تصميم الأنظمة الغذائية على ما يبدو بحيث يمكن الوصول إلى النتيجة المرجوة.” في دراسة كبيرة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، كان البروتين الدهني منخفض الكثافة أعلى بأربع نقاط عندما تناول الناس حوالي 10 أكواب من الزبدة عما كانوا عليه عندما تناولوا حوالي ثلاث أونصات من الجبن يوميًا.

ومع ذلك ، أفاد الباحثون بوجود اختلافات أكبر بكثير في LDL عندما قاموا بتحويل الناس من الزبدة إلى الدهون المتعددة غير المشبعة (18 نقطة أقل) ، أو الدهون الأحادية غير المشبعة (10 نقاط أقل) ، أو الكربوهيدرات (سبع نقاط أقل).

قال فرانك هو ، الذي يرأس قسم التغذية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: “من المتصور أن التخمر قد يخفف من تأثير حمض البالمتيك في زيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة في الجبن”. “إلى أي مدى ، من الصعب معرفة ذلك.” لكن هذا لا يبرئ حمض البالمتيك والدهون المشبعة الأخرى في الجبن ومنتجات الألبان كاملة الدسم. “هذا يعني فقط أنه عندما يتعلق الأمر بزيادة LDL ، فإن الجبن هو أهون الشرين ، وكلاهما أسوأ من الدهون غير المشبعة.”