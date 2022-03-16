اخبار الخليج – وزيرة الصحة تلتقي الدفعة السابعة من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يواصل عملية التطوير عبر تشجيع الكوادر الوطنية ونقل مخرجاته إلى واقع عملهم في مختلف القطاعات، وإكسابهم الخبرات اللازمة لصقل القدرات، وتنمية الجوانب القيادية والمهنية وما يعززها كمهارات أساسية نحو التطوير والتغيير.

جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزيرة الصحة بالدفعة السابعة من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث أعربت عن فخرها بالمستوى المميز الذي وصل إليه الشباب البحريني وإسهاماته في دفع عجلة التطوير، في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرصهم على مواصلة الاستثمار في العنصر البشري لكونه أساس التطوير الذي تنشده البحرين في كافة المجالات.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة الصحة بمنتسبي البرنامج، مشيدةً بالطاقات الشبابية الطموحة من أبناء البحرين المخلصين، والذين استطاعوا تحقيق المنجزات في مختلف مجالات العمل، مؤكدة على الطموح الذي يمتلكه الشباب الذي يسهم في خلق الإبداع وتطوير العمل بحسب الرؤية التي وضعت نحو تحقيق التنمية الشاملة بمملكة البحرين.

وتطرقت الوزيرة إلى واقع الخدمات الصحية في البحرين ودور كل قطاع صحي حكومي، وجوانب التنسيق لتحقيق التكامل فيما بينها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والمبادرات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، والاستراتيجيات التي وضعت من أجل تطوير البرامج والخطط المستقبلية.

بعد ذلك، تم فتح باب النقاش للكوادر الشبابية، والرد على الاستفسارات، وتجارب وزارة الصحة الناجحة.

وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة الصحة عن سعادتها بالحديث مع الشباب الطموح، وتمنياتها للمشاركين في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية بالتوفيق، وأن يعود عليهم هذا التدريب وعلى مملكة البحرين بالنفع والفائدة، منوهة بأننا في بلد معطاء قدم لنا الكثير ويتوجب علينا اليوم رد هذا الجميل عبر الجد والاجتهاد والإخلاص في العمل من أجل رفعته