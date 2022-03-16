الأرصاد: سحب رعدية على عسير وأتربة مثارة على بعض محافظات المملكة

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً. كما نبه المركز في تقريره من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية والمهد، والقنفذة والليث، وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة ال 8 صباحا، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .
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