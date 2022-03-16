الأرصاد: سحب رعدية على عسير وأتربة مثارة على بعض محافظات المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات بيشة وتثليث وطريب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً. كما نبه المركز في تقريره من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية والمهد، والقنفذة والليث، وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة ال 8 صباحا، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .