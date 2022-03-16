شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يرعى مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 3 أيام تستعرض أهم التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن بدءاً من 21 مارس

- القطاعات الخاصة بالحج والعمرة تشارك بعرض منتجاتها وبرامجها

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفل افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، وذلك في قاعة "جدة سوبردوم" ويهدف المؤتمر والمعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام من 21-23 مارس 2022 إلى عرض ما وصل إليه التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة ، وجهود وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة لتحقيق المستهدفات وفق رؤية المملكة 2030م. ويقدم المؤتمر أربع جلسات إثرائية وورش عمل بمشاركة القيادات في القطاعات المختلفة إضافة إلى إقامة معرض مصاحب تشارك فيه القطاعات الخاصة بالحج والعمرة لعرض منتجاتها وبرامجها وإبراز منجزاتها في خدمة ضيوف الرحمن. كما يهدف مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، لتسليط الضوء على المشاريع التقنية المتعلقة بقطاع الحج والعمرة والتي تندرج في إطار خطة لزيادة فعالية الإجراءات "عبر منظومة تقنية تعتمد على تحسين تجربة الحاج والمعتمر وتقديم خدمات نوعية له.