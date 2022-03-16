شكرا لقرائتكم خبر عن دمج عيادات تطمن في مراكز الرعاية الصحية الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن إعادة العمل بالكامل لخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية ودمج خدمات عيادات تطمن مع بقية خدمات الرعاية الأولية في بعض المراكز .

ويأتي هذا الإجراء نظراً لانخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة التحصين، ورفع الإجراءات الاحترازية، وإعادة العمل الممتد في مراكز الرعاية الصحية الأولية المحددة مسبقاً بجميع مناطق المملكة لتغطية الاحتياج للمستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل مستمر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بنفس النهج الذي كانت عليه أثناء الجائحة, بهدف المحافظة على المنجزات التي تحققت في السنتين الماضيتين، التي وضعت المملكة في مقدمة دول العالم التي نجحت بفضل الله في مواجهة الجائحة.

وأكدت أن رفع الإجراءات الاحترازية لا يعني التراخي في الالتزام بمتطلبات الصحة العامة من النظافة واستخدام معقم اليدين، والالتزام بالكمامة في الأماكن المغلقة، لافتةً الانتباه إلى أنها مستمرة في تقييم الوضع الصحي، وفقاً للمستجدات محلياً ودولياً، داعية إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد 937 للاستشارة والرد على الاستفسارات.