فرع وزارة التجارة بالجوف يفعل اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

نظم فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022م، الذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل عام، وتختتم الحملة برامجها اليوم، حيث انطلقت بمجمع الجوف بلازا بمدينة سكاكا، والقريات مول.

وتهدف الحملة التوعوية إلى زيادة وعي المستهلك بحقوقه والدفاع عنه، وتوضيح الحقوق من خلال الدليل الشامل لحقوق المستهلك التي تتضمن إقامة المعارض في المراكز التجارية وتوزيع البروشورات التعريفية بحقوق المستهلك.