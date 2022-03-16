محمد بن مسعود - الدمام - الموت يفجع الفن الخليجي …وفاة فنانة خليجية كبيرة اثناؤ تصويرها عمل درامي “صورة”

غيَب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، الفنانة العمانية شمعة محمد، التي فارقت الحياة إثر سكتة قلبية، عن عمر يناهز 64 عاماً،

وأكدت حسابات إخبارية وخليجية، أن الفنانة، فارقت الحياة في السعودية أثناء تصوير عمل درامي لصالح محطة mbc.

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والفنانة شمعة محمد عمانية، ولدت في الكويت عام 1958 حيث كان والدها يعمل في قطاع النفط في الكويت، وتلقت الفنانة شمعة تعليمها ما بين الكويت والبحرين.

وانتقلت الفنانة شمعة إلى سلطنة عمان في منتصف سبعينيات القرن الماضي وعملت في القطاع الحكومي وتحديداً في وزارة التربية والتعليم التي انطلقت منها مجدداً إلى عالم التمثيل بتقديم عمل للوزارة عن محو الأمية، ليكون ذلك العمل بداية جديدة للفنانة الراحلة في عالم الفن.