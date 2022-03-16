محمد بن مسعود - الدمام - بيان جديد للجوازات السعودية لكل المقيمين في المملكة

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، بعد إعلان إلغاء الحجر المنزلي والمؤسسي للقادمين من الخارج.

وأوضحت المديرية أنه يشترط البقاء في دولة غير معلق القدوم منها لمدة 14 يومًا قبل المجيء إلى المملكة، من أجل السماح بالدخول إلى البلاد، لافتة إلى أن التعليمات تشترط عدم مرور حاملي تأشيرة الزيارة خلال آخر 14 يومًا بإحدى الدول المعلق القدوم منها، ليتمكنوا من الدخول إلى المملكة.

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جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت إليها من بعض الأشخاص حول مدى السماح للزائر الذي تظهر حالته على تطبيق “توكلنا” بالمحصن، بالقدوم إلى المملكة دون الحاجة لعمل حجر لمدة أسبوعين في بلد مسموح القدوم منه.