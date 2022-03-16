محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات أعلنت الإدارة العامة للمرور للاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات. جاء ذلك في تغريدة نشرها المرور عبر منصته على موقع “تويتر”، أوضح فيها خطوات إسقاط المركبة المهملة أو التالفة من سجل المرور، والتي تبدأ بتسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك ثم تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور . أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يوضح خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.