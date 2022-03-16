محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات سجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية, 2876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و98 حالة فاة. وأفادة وزارة الصحة في الهند اليوم، بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد تجاوز 43 مليون, فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفيات 516072 .

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل 2876 إصابة بفيروس كورونا المستجد و98 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.