اليابان تسجل عجزًا تجاريًا خلال شهر فبراير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات سجلت اليابان عجزًا تجاريًا بقيمة 3ر668 مليار ين (ما يعادل 6ر5 مليار دولار) خلال شهر فبراير الماضي، ليستمر تسجيل العجز التجاري للشهر السابع على التوالي. وأفادت وزارة المالية اليابانية اليوم أن صادرات البلاد زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر 19 في المئة، لتصل إلى 190ر7 تريليون ين، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 34 في المئة.

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