شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 17 ألفًا من المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بـ"بيئة" رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, استمرار حملة تحصين "المواشي" ضد مرض الحمى القلاعية، حيث حصن أكثر من 17 ألف رأس من المواشي منذ انطلاق الحملة في الأول من شهر مارس الجاري، والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وتهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المختلفة بإجراء التحصينات لعدة أمراض تصيب الحيوانات.

ودعا المكتب جميع مربي الماشية بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية التابعة للفرع من خلال تواجدهم مع العمالة التابعة لهم لمساعدة المختصين البيطريين وتهيئة المواشي والسيطرة عليها لتنفيذ هذه الحملات خلال المدة المحددة لها.