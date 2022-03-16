الصحة العالمية: تزايد الإصابات بـ “كورونا” لأول مرة منذ نهاية يناير

محمد بن مسعود - الدمام - قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن حالات الإصابة المسجلة عالميا بفيروس كورونا بشكل أسبوعي تزايدت لأول مرة منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني من شهر آذار/مارس الجاري ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر.

وذكرت أنه تم تسجيل أكثر من 11 مليون حالة إصابة و43 ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13 آذار/مارس.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الحالات بشكل خاص في غرب الباسيفيك وأفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق له ، بزيادة بنسبة 29 % و 12 % على الترتيب ، مضيفة أن الزيادة الأسبوعية في أوروبا كانت نسبتها 2 %.

وأفادت بأن شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية شهدت انخفاضا في عدد الحالات المسجلة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة عالميا بكورونا منذ بدء الجائحة 455 مليونا ، في حين توفي 6 ملايين شخص جراء إصابتهم بالفيروس.