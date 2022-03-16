الصحة العالمية: تزايد الإصابات بـ “كورونا” لأول مرة منذ نهاية يناير

وأوضحت المنظمة الدولية أن الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني من شهر آذار/مارس الجاري ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر.
وذكرت أنه تم تسجيل أكثر من 11 مليون حالة إصابة و43 ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13 آذار/مارس.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الحالات بشكل خاص في غرب الباسيفيك وأفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق له ، بزيادة بنسبة 29 % و 12 % على الترتيب ، مضيفة أن الزيادة الأسبوعية في أوروبا كانت نسبتها 2 %.
وأفادت بأن شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية شهدت انخفاضا في عدد الحالات المسجلة.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة عالميا بكورونا منذ بدء الجائحة 455 مليونا ، في حين توفي 6 ملايين شخص جراء إصابتهم بالفيروس.
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