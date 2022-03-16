رفع الحجر يخفض تكاليف استقدام «المنزلية» 3 آلاف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام انخفاض فاتورة الاستقدام بنحو 2.2 – 3.5 ألف ريال بعد إلغاء الحجر الصحي المؤسسي على العمالة المنزلية، على خلفية قرار وزارة الداخلية إيقاف الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا

وذكرت المصادر أن مكاتب الاستقدام كانت تعمد لرفع فاتورة الاستقدام بعد قرار وزارة الموارد البشرية اعتماد الحجر الصحي المؤسسي على جميع العمالة المنزلية بمجرد دخولها للمملكة، لافتة إلى أن فترة الحجر المؤسسي بدأت بـ10 أيام وبعدها قلصت إلى 7 أيام وأخيرا 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة.

وبينت أن تكاليف الاستقدام بمختلف الجنسيات للعمالة المنزلية في البوابة الإلكترونية (مساند) لم تتغير، باستثناء إضافة قيمة الحجر الصحي المؤسسي.

وأوضحت أن تكاليف الحجر الصحي المؤسسي تختلف من بلد لآخر، حيث تتراوح بين 2.2 – 3.5 ألف ريال، منوهة إلى أن تكاليف فاتورة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية مع الحجر الصحي المؤسسي تراوح بين 12.7 – 13 ألف ريال، والعمالة السريلانكية 29.3 ألف ريال، و الفلبينية 23.2 ألف ريال.

وأشارت المصادر إلى أن خطوط الطيران الفلبينية والسريلانكية تشترطان التعاقد مع الفنادق المتعاقدة معها للحجر الصحي المؤسسي، وأن مستويات الفنادق المعتمدة للحجر الصحي المؤسسي بين 3 نجوم و4 نجوم و5 نجوم، وكذلك الشقق الفندقية.

من جهته، قال المستثمر الدكتور صالح القحطاني: «خطوة وزارة الداخلية إيقاف الإجراءات الاحترازية للقادمين للمملكة انعكست بشكل مباشر على تكاليف فاتورة استقدام العمالة المنزلية، إذ إن الحجر الصحي المؤسسي يزيد من التكاليف على استقدام العمالة المنزلية».

وأوضح حكيم الخنيزي (مستثمر)، أن تكاليف الحجر الصحي المؤسسي لا تضاف في العقود المبرمة عبر البوابة الإلكترونية (مساند)، بيد أن أصحاب العمل يتحملون تكاليف الحجر الصحي المؤسسي.