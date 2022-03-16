المملكة تحصل على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الخارجية حصول المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي “UNCITRAL” في الفترة بين عامي (2022 – 2028).

وكانت المملكة ضمن الدول المرشحة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي انعقدت أثناء اجتماع الجمعية العامة أمس (الثلاثاء)، في مدينة نيويورك.

وأنشئت لجنة القانون التجاري الدولي عام 1966، وتضم في عضويتها 70 دولة، وتعد الهيئة القانونية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي.

وتهدف اللجنة لمعالجة وإزالة العوائق في المعاملات التجارية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، وتعمل على صياغة قواعد عصرية واتفاقيات وقوانين وقواعد مقبولة عالميًا وسن قوانين تجارية موحدة.

كما تقدم اللجنة المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين وحلقات دراسية في مجال القوانين التجارية الموحدة.