محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الخارجية حصول المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي “UNCITRAL” في الفترة بين عامي (2022 – 2028).
وكانت المملكة ضمن الدول المرشحة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي انعقدت أثناء اجتماع الجمعية العامة أمس (الثلاثاء)، في مدينة نيويورك.
وأنشئت لجنة القانون التجاري الدولي عام 1966، وتضم في عضويتها 70 دولة، وتعد الهيئة القانونية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي.
وتهدف اللجنة لمعالجة وإزالة العوائق في المعاملات التجارية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، وتعمل على صياغة قواعد عصرية واتفاقيات وقوانين وقواعد مقبولة عالميًا وسن قوانين تجارية موحدة.
كما تقدم اللجنة المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين وحلقات دراسية في مجال القوانين التجارية الموحدة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تحصل على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.