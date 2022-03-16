نائب أمير القصيم يهنئ رئيس وأعضاء نادي التعاون بمناسبة تأهله إلى دور المجموعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم، رئيس وأعضاء ومنسوبي نادي التعاون بمناسبة تأهله إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وقدم سموه التهنئة في اتصال هاتفي لرئيس النادي الدكتور سعود الرشودي وعضو الشرف عبدالعزيز الحميد، وللأسرة التعاونية كافة من أعضاء شرف وإدارة ولاعبين وجماهير، متمنياً سموه للنادي التوفيق في مبارياته القادمة.
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