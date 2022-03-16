“الصحة” تحذر من هذه الأعراض.. ربما تكون مصابًا بمرض خطير في القولون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشفت وزارة الصحة عن الأعراض الأولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال «سرطان القولون والمستقيم». وأوضحت الوزارة أهم هذه الأعراض عبر إنفوجراف نشره حساب «عش بصحة» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي يعتبر المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة. وشمل الانفوجراف 7 أعراض، هي نزف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز، نقص الوزن غير المعروف سببه، اضطرابات في البطن كتشنجات او غازات او آلام لفترة طويلة، فقر الدم الشديد غير المعروف سببه. وأيضا، الشعور بعدم إفراغ البطن كاملا عند التبرز، تغير في الإخراج (إسهال او إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين)، والوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة. أخبار قد تهمك

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