غوتيريش: الحرب في أوكرانيا هجوم على فقراء العالم وزرع للاضطرابات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحرب في أوكرانيا هي هجوم على أضعف الأشخاص والدول في العالم.

وأضاف غوتيريش، عبر حسابه الشخصي على تويتر: “ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة بشكل كبير، تضرر منه أشد الناس فقرا، وزرع ذلك بذور عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في جميع أنحاء العالم”.