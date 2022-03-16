غوتيريش: الحرب في أوكرانيا هجوم على فقراء العالم وزرع للاضطرابات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحرب في أوكرانيا هي هجوم على أضعف الأشخاص والدول في العالم.
وأضاف غوتيريش، عبر حسابه الشخصي على تويتر: “ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة بشكل كبير، تضرر منه أشد الناس فقرا، وزرع ذلك بذور عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في جميع أنحاء العالم”.
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