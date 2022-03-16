فايزر تطلب تصريح جرعة رابعة من لقاحها لكبار السن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر مطلع قوله: إنه من المتوقع أن تطلب شركة “فايزر” الأمريكية تصريحًا هذا الأسبوع بجرعة معززة رابعة من لقاحها ضد فيروس كورونا لكبار السن.
وقالت المتحدثة باسم شركة “فايزر”، جيريكا بيتس: “نواصل جمع وتقييم جميع البيانات المتاحة ونحن في حوار مفتوح ومستمر مع المنظمين والسلطات الصحية للمساعدة في الكشف عن استراتيجية لقاح كوفيد-19 مع تطور الفيروس”.
وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة: “في الوقت الحالي، وبالطريقة التي رأيناها، من الضروري وجود جرعة رابعة معززة الآن. الحماية التي تحصل عليها من الثالثة، جيدة بما فيه الكفاية، في الواقع جيدة جدا بالنسبة للتقليل من دخول المستشفى والوفيات.. إنها ليست بهذه الجودة في مكافحة العدوى، لكنها لا تستمر طويلًا. نقوم فقط بتقديم هذه البيانات وتقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء، وبعد ذلك سنرى ما سيقوله الخبراء أيضًا خارج شركة فايزر”.
سيضيف ذلك جرعة رابعة إلى النظام، الذي يتكون حاليًّا من جرعتين، تليهما بعد أشهر جرعة معززة ثالثة، في محاولة لتوفير أقصى قدر من الحماية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين تضرروا بشدة جراء الجائحة.
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