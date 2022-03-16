شكرا لقرائتكم خبر عن قياس مخرجات فرضية «إصابة بحادث مروري» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فريق نموذج الرعاية الصحية للخدمات العلاجية بتجمع الأحساء الصحي، خطة فرضية لحالة إصابة بحادث مروري، وتم التعامل مع الحالة من قبل فرقة الهلال الأحمر السعودي، ونقلت إلى مستشفى الأمير سعود بن جلوي.

وتم التعاطي مع الحالة وفق آلية استقبال الحالات الطارئة لإنقاذ الحياة، وتمت إعادة توجيه الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف لإكمال تقديم الرعاية المتخصصة اللازمة، وتم إعلان انتهاء الفرضية وقياس مخرجات الأداء لغرض تجويد الخدمة.

وتأتي هذه الفرضية ضمن الخطط التدريبية التي تم إعدادها لتنفيذ مسارات الرعاية العاجلة وفق نموذج الرعاية الصحية الحديث لقياس جاهزية أقسام الطوارئ وفرق استجابة حالات الإصابات. يذكر أن مسار الرعاية العاجلة هو أحد المسارات المستحدثة في نموذج الرعاية الصحية ويعنى بتقديم الدعم والمساندة للمستفيدين في حال مواجهة أعراض صحية طارئة وتزويدهم بالخدمات العلاجية الضرورية بالتوقيت والمكان المناسبين.