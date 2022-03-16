شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الوعي الصحي بـ«السمنة» في مستشفى الجفر العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف المعرض التوعوي عن السمنة والتغذية المفرطة، الذي أقامه قسم التوعية الصحية والتواصل بمستشفى الجفر العام، بمشاركة فريق همسات الثقافي التطوعي، رفع الوعي الصحي والتعريف بهذا المرض ومضاعفاته، وأسباب الإصابة به مثل التاريخ العائلي والنمط الغذائي غير الصحي وقلة ممارسة الرياضة

وأشار الفريق المشارك إلى أن هناك أسبابا أخرى، مثل بعض الأمراض التي قد تسبب السمنة، كمرض التهاب المفاصل، وخمول الغدة الدرقية، وبعض الأدوية مثل أدوية السكري وأدوية الصرع والاكتئاب وكذلك الحمل.

واحتوى المعرض على ركن صحة الفم والأسنان، الذي أكد أهمية زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، وفي حال وجود التهاب باللثة وإحمرار فإنه ينصح بزيارة الطبيب كل 3 أشهر، وكذلك استخدام غسول الفم حسب استشارة الطبيب. كما احتوى المعرض على ركن تثقيفي عن مخاطر التدخين والسجائر الإلكترونية لما تسببه من مشاكل صحية، وحث المدخنين بالإقلاع عن التدخين عن طريق التوجه إلى عيادات مكافحة التدخين الموجودة في المراكز الصحية والمستشفيات.