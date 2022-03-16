شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث أدوار «الدعوة وتوعية الجاليات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، إلى شرح عن إنجازات جمعية الدعوة وتوعية الجاليات، ودورها الدعوي في المحافظة، ومسيرة الجمعية في مجال التميز بحصول الجمعية على شهادة الآيزو في مجال الجودة، وكذلك علامة المنظمة الموثوقة في الجودة، وحصول الجمعية على المركز الأول في جائزة التميز بالعمل الخيري الدورة الرابعة 2020م/ 1441هـ على مستوى المملكة فرع المنشآت الدعوية والتعليمية الكبيرة. وأشاد سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة الشيخ أحمد الهاشم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية د. عبدالسلام الحصين، ود. عبدالله الجغيمان، ود. عبدالرحمن المسلم، والأمين العام للجمعية م. عبدالرحمن الجغيمان، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، بما تقدمه الجمعية من برامج دعوية متميزة، مقدمًا شكره لإدارة الجمعية والقائمين عليها على جهودهم المتواصلة فيما يخدم الدين والوطن.

وقدم رئيس الجمعية لسموه نسخة من التقرير السنوي لعامي 2020 و2021، وأعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته السديدة، وحرصه على مواصلة التميز للجمعية.