شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 80 % من منحدرات ذوي الإعاقة غير مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشكل عدم وجود المنحدرات المناسبة والمطابقة للمواصفات الخاصة بالكود السعودي، عائقا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل، وإيجاد الحلول المناسبة التي تخدمهم، من خلال التنفيذ والتقيد بالمواصفات المطلوبة لهذه المنحدرات، بدلا من عدم الاستفادة منها وتحولها لتشوه بصري، والاستعانة بمتخصصين لها، مؤكدين أن البعض وضعها لتفادي الغرامة وليس لخدمة ذوي الإعاقة.

الكود السعودي

وقال قائد فريق عطاء للإعاقة الحركية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، صالح الملحم: إن معظم المنحدرات الموجودة غير مناسبة، وغير مطابقة للمواصفات الخاصة بالكود السعودي، والجمعية أطلقت مبادرة «مدينتنا بلا عوائق»، وخلال سنتين زارت تقريبا 130 موقعا، وقامت بتهيئة 15 منها فقط، وهي نسبة ضعيفة.

متابعا: «لو شاهدنا بعض المنحدرات لوجدنا أن كثيرا من أصحاب المحلات وضعوها فقط لتفادي الغرامة، وليس لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعض المحلات -هندسيا- لا يصلح معها منحدر لكثرة الدرج وضيق الرصيف، الذي لا يسمح لهم بوضع منحدر مناسب».

غرامة مالية

وأكد سعود العواد، من ذوي الإعاقة، أنه عندما أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غرامة مالية على المحلات التي لا تلتزم بوضع منحدرات، لوحظ أن الكل بادر بوضع منحدر، فقط لتفادى قيمة الغرامة، ومع الأسف كثير من المنحدرات لا يتطابق مع الكود السعودي والمعايير الدولية.

مساحات ضيقة

وتابع: «هناك محلات لا يستطيع المستأجر وضع منحدر فيها، بسبب مساحة الرصيف، أو كون المحل رفيعا، ونطالب الجهات المعنية بحث أصحاب المحلات على عدم رفعها، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة؛ لتسهيل الدخول والخروج على الأشخاص ذوي الإعاقة، فما نراه في الكثير من المحلات يعتبر تشويها للمنظر».

وأكمل: «هناك تطور في بعض الأماكن بوضع منحدرات، إلا أننا نطمح للمزيد، وأن يكون هناك تعاون مع جميع الجهات المختصة من الوزارات؛ لكي تكون المملكة في رؤية 2030 صديقة لذوي الإعاقة».

بادرة طيبة

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، عبداللطيف الجعفري: إنه بعد صدور قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاص بوضع المنحدرات، بادر الجميع بوضعها، وهي بادرة طيبة لخدمة ذوي الإعاقة، إلا أن بعضها لا يطابق المواصفات.

مذكرة شراكة

وأضاف: وقّعنا مذكرة شراكة مع أمانة محافظة الأحساء لتفعيل مبادرة «مدينتنا بلا عوائق»، التي وجدت تفاعلا كبيرا، ومن ضمن التوجيهات تم الاتفاق على تنظيم برامج مكثفة يتم من خلالها العمل على تحسين المنحدرات في بعض المحلات، وبشكل تدريجي، وتهيئتها بالشكل المناسب، وأهمية أن يكون للمكاتب الهندسية دور وإشراف وتنظيم؛ نظرا لتخصصهم في ذلك.

دراسة وإمكانات

وأكمل: هذا العمل يحتاج الى دراسة وإمكانات، فالهدف من وجود هذا المنحدر إيجاد الخدمة المناسبة، وفي الجمعية لدينا لجنة مشكلة تواصل عملها مع الأمانة، وسبق أن قدمنا ورشا تدريبية تخص هذا المجال، وشكلت الجمعية فريقا مختصا لحصر الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال الزيارات لها، وعدد من المواقع التي تمت زيارتها تجاوبت، واستطاعت تنفيذ منحدرات مطابقة للمواصفات.

منشآت موائمة

وقال الجعفري: تُعنى مبادرة «مدينتنا بلا عوائق» التي تحتضنها جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء، بالتعاون مع المجلس البلدي لأمانة الأحساء «سابقا»، بتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير الكود الهندسي السعودي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الراغبة في أعمال التهيئة بجميع القطاعات سواء الحكومية منها أو الخاصة، التي يقوم بها فريق المبادرة المكون من نخبة من المتخصصين في مجال العمارة والهندسة، من أعضاء المجلس والجهات الهندسية المتعاونة، بمشاركة ثلة من منسوبي الجمعية المتخصصين في مجال الإعاقة، وعدد من ذوي الإعاقة «الحركية، والبصرية، والسمعية»، من أجل الاطلاع على مدى تواؤم المنشأة، وطرح الحلول لعمل التحسينات اللازمة لتغدو منشأة صديقة لذوي الإعاقة، كما تمنح المنشآت الموائمة ملصق التهيئة.

تعزيز الجهود

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل: إن الأمانة تسعى إلى تعزيز جهودها في تفعيل الخطوات التنفيذية التكاملية، وصولا لهدف أسمى؛ أن تكون الأحساء صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم من الوصول للمواقع والمرافق العامة كافة «الوصول الشامل»، خاصة في ظل تطبيق «كود البناء السعودي»، الذي يؤكد الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

تدعيم الآليات

وأشار إلى أن الأمانة حرصت على تدعيم الآليات المتعلقة بنظام الوصول الشامل وأدلته الإرشادية، لذا تم إقرار ضمان تطبيق معايير الوصول الشامل ضمن اشتراطات إصدار تراخيص الأنشطة للمنشآت الجديدة، تحديد محاور حيوية لتطبيق أسس الوصول الشامل في كل محور ويتم ذلك وفق مراحل محددة، تأهيل المنشآت التابعة للأمانة، وكذلك المرافق العامة وأرصفة الطرقات لتطبيق النظام، بالإضافة إلى تفعيل الأمانة لآلية إزالة بعض «المنحدرات» غير المطابقة للاشتراطات واللوائح، وكذلك تنفيذ ورش عمل لتأهيل المراقبين على تطبيق معايير الوصول الشامل.

برامج توعوية

وأكد إطلاق برامج توعوية وتثقيفية بأهمية الوصول الشامل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على تدعيم الجهود في التنسيق مع القطاعات الحكومية بالأحساء، للمبادرة بتهيئة المنشآت والمرافق التابعة لهم، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء؛ لتعزيز خطط تأهيل المتاجر والمنشآت؛ تحقيقا لأهداف «الوصول الشامل».