شكرا لقرائتكم خبر عن 64 مبادرة وطنية لمعالجة آثار التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، أن المملكة وضعت إستراتيجية وطنية للبيئة، ضمت 64 مبادرة، بهدف إعادة هيكلة قطاع البيئة، مبينة أن المملكة تقدم برامج وسياسات تسهم في تقليل الانبعاثات؛ كاعتماد الحكومة الإلكترونية، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وإنشاء برامج كفاءة الطاقة وتطوير وسائل النقل العام كشبكة المترو والباصات.

وأفادت في كلمة المملكة خلال الاجتماع الوزاري المنعقد، أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول «سياسات وبرامج تغير المناخ، والسياسات البيئية والحد من الكوارث: النهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة من العالمية إلى المحلية»، بأن المملكة تعزز كذلك مشاركة القطاع غير الربحي في تقديم الحلول والابتكار، من خلال برامج وآليات متقدمة يشرف على تنفيذ معظمها نساء، لافتة إلى أن المملكة أعلنت في عام 2021م عن مبادرة السعودية الخضراء، التي من شأنها أن تقلل من آثار البيئة في المملكة، وتحقق الاستدامة وتوجد فرص وظيفية للنساء والشباب.

وأبانت أنه في عام 2021م أعلنت المملكة عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم، مما سيؤدي إلى تخفيف المشاكل الصحية والأعباء الاقتصادية التي تؤثر على النساء والفتيات بشكل سلبي. وشددت على أن المملكة أكدت في 2021 التزامها بالعمل المناخي داخل حدودها، من خلال استهدافها للحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060م.