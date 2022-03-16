شكرا لقرائتكم خبر عن 70 طالبا خليجيا يواصلون اختبارات أولمبياد الرياضيات والفيزياء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل أكثر من 70 طالبًا وطالبة ممثلين لوفود الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج يومهم الثاني لأداء عملية الاختبارات في الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتستضيفه وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

اختبار عملي

وتشارك المملكة مع خمس دول خليجية، هي الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الجمهورية اليمنية، ووقف طلاب مسابقة أولمبياد الفيزياء على أداء اختبارهم العملي بعد أن اجتازوا مع زملائهم في جانب أولمبياد الرياضيات مرحلة اختباراتهم النظرية في يومهم الأول؛ لتبدأ اللجنة العلمية صباح اليوم الأربعاء والمكونة من خمسة خبراء عمليات التصحيح والمراجعة استعدادًا لإعلان نتائج الفائزين في اليوم الختامي الذي سيقام غدًا الخميس على خشبة مسرح أمانة المنطقة.

أساليب حديثة

وقال المشرف على الأولمبياد ورئيس اللجنة العلمية بمكتب التربية العربي لدول الخليج د. عبدالعزيز الرويس: يرمي مكتب التربية العربي لدول الخليج من أولمبياد الرياضيات والفيزياء إلى عدة مضامين، منها تحفيزه لأبنائه الطلاب والطالبات بالتعليم العام بدول الخليج لرفع مستوى التنافس فيما بينهم للارتقاء بمستواهم العلمي، فضلًا عن تشجيعهم لتنمية مهارات التحدي الفكري فيما بينهم بالتعاطي مع المشكلات الرياضية والفيزيائية لتعزيز أساليب التعلم الحديثة، وصولًا لاكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات والفيزياء لرفع تحصيلهم العلمي وتوسيع دائرة اهتماماتهم وتوجيههم لاستثمار قدراتهم وتحسين أداء الدول الأعضاء للمشاركة في المسابقات الدولية.

حزمة قيم

وأشار مدير إدارة النشاط العلمي بوزارة التعليم فيصل القعيطي، إلى حزمة من القيم التي تسعى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ونظراؤها بدول الخليج لغرسها في نفوس أبنائها الطلبة من خلال خارطة برامجها العلمية ومن بينها أولمبياد الرياضيات والفيزياء؛ لإذكاء الروح التنافسية وشغف حب التعلم ذاتيا، فضلا عن العمل الجماعي وإثارة الآخرين في جوانب التعامل والتكامل.