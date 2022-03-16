شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم المهنة 37».. استقبال طلاب وخريجي الجامعات اليوم وغدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم وغدًا، الطلاب والخريجين من جميع الجامعات والزوار من جميع أنحاء المملكة، في «يوم المهنة 37»، وذلك بعد أن كان أول يومين مخصصين لطلاب الجامعة وخريجيها.

يأتي المعرض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وافتتحه نيابة عنه وكيل إمارة المنطقة د. خالد البتال، ويتضمن مجموعة من أهم الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، ويصل عددها إلى 60 شركة ومؤسسة.

ويستهدف يوم المهنة توفير الفرص الوظيفية والتدريبية، وإتاحة فرصة التعرف على تخصصات الجامعة وبرامجها، وما توفره من كفاءات وطنية، وتعريف جهات التوظيف على النقلة النوعية التي تشهدها الجامعة في إطار تحول استراتيجي شامل يتضمن الإنجازات حتى اللحظة.

وأكد المشارك «سلطان بن سعد» أن المعرض يتيح لهم كطلاب اكتساب خبرة في طرق التقديم على الوظائف وفي التهيئة لهذا الأمر بعد التخرج، ويجمع المعرض أقوى وأكبر الشركات التي يرغب كل شخص في إيجاد وظيفة بها، وأسهم ترتيب المواعيد في عدم التزاحم، مضيفًا إن المجال يجب أن يكون مفتوحا للجميع حتى من خارج الجامعة لكي تكون الفائدة للجميع.

فيما قالت الطالبة «بسمة بنت محمد» إن المعرض يعد فرصة لهم كطلاب في أول سنة بالجامعة من أجل التعرف على الشركات ومن أجل معرفة المسار الذي يناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم بحيث يتيح لهم الالتقاء مع ممثلي الشركات ومعرفة المجالات المطلوبة والدرجات التي تشترط للقبول بأي وظيفة.