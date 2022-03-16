شكرا لقرائتكم خبر عن رياح سطحية وعواصف ترابية على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزداد تأثير التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة على المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، مصحوبة برياح سطحية بسرعة تصل إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وعواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشمالية للمنطقة.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: يستمر تأثير الانخفاض الملموس في درجات الحرارة الصغرى إلى الجمعة على مناطق شمال وغرب المملكة، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى «ما بين 3 تحت الصفر إلى 3م» على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، ومن ثم يمتد التأثير إلى مناطق وسط وشرق المملكة يومي الخميس والجمعة لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 4م إلى 7م، على أجزاء من مناطق القصيم، الشرقية، الرياض، والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشمالية لمنطقي الشرقية، الرياض، اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس.

وأضاف: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ويزداد تأثيرها على منطقتي الشرقية، الرياض، اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس؛ لتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ س، وقد تتسبب في تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، ومن ثم يمتد تأثيرها يومي الخميس والجمعة إلى منطقتي مكة المكرمة، نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير، والباحة.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة في ارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين على سواحل المنطقة الشرقية «الجبيل، رأس تنورة، الدمام، الخبر».